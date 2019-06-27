Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное делоАвтоБизнесРевю 27 июня в 09:54
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
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Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
Интерфакс27 июня в 14:41
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