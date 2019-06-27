Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное делоАвтоБизнесРевю 27 июня в 09:54

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
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Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
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Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Общество

Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации

Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

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Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин заявил, что встреча с Мэй была необходима

Обновлено в 03:39
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

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Происшествия

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Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
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Политика

Немецкий политик призвала отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и один из лидеров СДПГ Мануэла Швезиг выступила против санкций в отношении России, сообщает Hamburger Abendblatt.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
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Футбол

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Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок.
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Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
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Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

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Собчак прокомментировала вопрос «мужчин для удовольствия»

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Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

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