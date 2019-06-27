Происшествия
Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублейПраво.ру 27 июня в 10:32
Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.Ведомости27 июня в 08:47
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф»
Ведомости27 июня в 08:47
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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