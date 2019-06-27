Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублейПраво.ру 27 июня в 10:32

с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.

Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублей

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Политика Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.

Происшествия В Приангарье зафиксирован рост цен на питьевую воду и продукты питания Председатель правления Иркутской области Руслан Болотов рассказал о том, что установлены факты резкого взвинчивания цен на продукты первой необходимости и даже на питьевую воду в тех регионах, которые пострадали от наводнения.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Футбол «Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.

Общество «Метрострой»: станции Фрунзенского радиуса достроят за два месяца «Метрострой» укладывается в сроки строительства трех станций Фрунзенского радиуса, об этом гендиректор компании Николай Александров заявил в интервью пресс-секретарю врио губернатора Петербурга Беглова Инне Карпушиной в Telegram-канале «Барышня в Смольном».

Общество Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия На Орск наступает огромное облако дыма Орск стихия не обошла стороной. С раннего утра утра над городом висит дым.

Политика Макрон решил построить новое партнерство с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией.

Энергетика Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2» Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Общество День города Петрозаводска отметили военным парадом В Петрозаводске День города совпал с 75-летием со дня освобождения его от фашистских захватчиков.

Происшествия В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».

Театры Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.

Общество Операторы оспорили решение ФАС по sms-рассылкам Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) подали иски в Арбитражный суд Москвы, в которых оспаривают решения ФАС по sms-рассылкам для банков.