Происшествия

СКР возбудил уголовное дело против главы «Рольфа» Сергея ПетроваRuNews24.ru 27 июня в 09:39

Напомним, что Сергей Петров владеет состоянием 900 миллионов долларов. Группа компаний «Рольф» была образована в 1991 году и является одним из самых крупных продавцов легковых автомобилей за границу. По данному делу также проходят другие руководители группы компаний.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Последние, с кем пытались договориться, — ЮКОС. Сегодня это необязательно»: предпосылки дела владельца «Рольфа» Сергея Петрова

Дождьвчера в 15:37

Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Интерфакс27 июня в 14:41

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Коммерсантъвчера в 10:42

Валютные спецоперации: как обвинить Сергея Петрова и многих других

РБКвчера в 11:12

Теперь пришли за «Рольфом»

Ведомости27 июня в 17:05

Уголовное дело против руководства не остановило работу «Рольфа». В Петербурге и Москве ждут клиентов

Фонтанка.Рувчера в 11:31

«Причудливый способ вывести деньги»: что вызывает вопросы в деле основателя «Рольф» Сергея Петрова

Forbes27 июня в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Здоровье

Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме

Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:39
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Автоспорт

«Нас ждет трудная гонка». Квят прокомментировал провал в квалификации

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Обновлено в 06:21
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Авто

УАЗ показал фото уникального автобуса «Десна»

В силу экономических причин от производства смелой разработки отказались, а ЧЗСА продолжил выпускать лишь слегка перелицованные версии УАЗ-452Д.
Обновлено в 08:57
Игры

Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами

Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
Обновлено в 10:20
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Футбол

МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Планета" загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

Обновлено в 10:41
Футбол

Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»

Месси всю карьеру провел в «Барселоне», забив 603 гола в 687 играх. Роналду за клубную карьеру забил 601 мяч.
Обновлено в 08:55
Футбол

Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Уголовное дело «Рольфа»Больше новостей по теме
Главное