Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против главы «Рольфа» Сергея ПетроваRuNews24.ru 27 июня в 09:39
Напомним, что Сергей Петров владеет состоянием 900 миллионов долларов. Группа компаний «Рольф» была образована в 1991 году и является одним из самых крупных продавцов легковых автомобилей за границу. По данному делу также проходят другие руководители группы компаний.
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Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
Интерфакс27 июня в 14:41
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