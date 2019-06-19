СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогуREGNUM вчера в 22:29

с чего всё началось

СКР уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Политика Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

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Общество Радий Хабиров прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сибае Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ситуация в Сибае продолжает оставаться под его личным контролем.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

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