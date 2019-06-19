Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогуREGNUM вчера в 22:29
СКР уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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с чего всё началось
В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.Ведомостивчера в 13:15
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Возбуждено дело после жалоб жителей уральского села Путину на железную дорогу
Московский Комсомолецвчера в 22:48
СКР возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с Владимиром Путиным
Говорит Москвавчера в 13:21
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Политика
Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко
Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол
Слуцкий: сын мечтает, чтобы меня называли отцом рэпера Ливейта
Сын сказал, что его мечта стать знаменитым рэпером. Его псевдоним - Leweight (Ливейт).
Обновлено в 03:17
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Лобода одновременно продемонстрировала украшения и пресс
Обновлено в 02:54
Общество
Радий Хабиров прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сибае
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ситуация в Сибае продолжает оставаться под его личным контролем.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Маршала Казакова рабочие избили и ограбили прораба стройки
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне, 19 июня, в местную полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что на стройке, расположенной в районе дома 58 по улице Маршала Казакова, неизвестные избили 56-летнего прораба.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Патрушев: материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно
УФА, 20 июня. / ТАСС/. Материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно, картина не ясна.
Обновлено в 04:21
Политика
По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян
Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 03:50
Культура
Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора
Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Росгвардия раскрыла детали задержания подростка на акции в поддержку Голунова
Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой
Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Экс-глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.
Обновлено в 02:31
Экономика
Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет
«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54