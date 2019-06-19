Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогуREGNUM вчера в 22:29

СКР уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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с чего всё началось
В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается
 на сайте Следственного комитета (СК) России.
Ведомостивчера в 13:15

Подробнее о событии

В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей

РИА Новости04:13

Возбуждено дело после жалоб жителей уральского села Путину на железную дорогу

Московский Комсомолецвчера в 22:48

СКР возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с Владимиром Путиным

Говорит Москвавчера в 13:21

СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги

РБКвчера в 14:23

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

Газета.Ruвчера в 13:21

Жители Урала добились возбуждения уголовного дела, обратившись к Путину

РЕН ТВвчера в 23:39

СК возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом

ТАССвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Политика

Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко

Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол

Слуцкий: сын мечтает, чтобы меня называли отцом рэпера Ливейта

Сын сказал, что его мечта стать знаменитым рэпером. Его псевдоним - Leweight (Ливейт).
Обновлено в 03:17
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Лобода одновременно продемонстрировала украшения и пресс

Обновлено в 02:54
Общество

Радий Хабиров прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сибае

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ситуация в Сибае продолжает оставаться под его личным контролем.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

Обновлено в 04:16
Происшествия

На Маршала Казакова рабочие избили и ограбили прораба стройки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне, 19 июня, в местную полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что на стройке, расположенной в районе дома 58 по улице Маршала Казакова, неизвестные избили 56-летнего прораба.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Федун рассказал о причинах увольнения Карреры

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Патрушев: материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно

УФА, 20 июня. / ТАСС/. Материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно, картина не ясна.
Обновлено в 04:21
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 03:50
Культура

Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Росгвардия раскрыла детали задержания подростка на акции в поддержку Голунова

Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой

Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Футбол

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.
Обновлено в 02:31
Экономика

Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет

«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
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