СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогуREGNUM 22:29

с чего всё началось

В Челябинской области жители села Варна просят помощи Владимира Путина. Они обеспокоены состоянием с железнодорожными путями на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги. Как отмечают граждане, Варна разделена путями на две части.

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