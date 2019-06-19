СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогуРИА Новости вчера в 23:09

с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Челябинской области жители села Варна направили на прямую линию Владимиру Путину жалобу на проблемы с переходом железнодорожных путей на станции "Тамерлан".

Политика Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17 Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.

Происшествия Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.

Политика О чем просили Владимира Путина в ходе прямых линий 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Политика Трамп потерял терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации в Венесуэле.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Челябинской области Состояние всех пострадавших при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом оценивается как стабильное, два человека остаются в реанимации, сообщает в четверг министерство здравоохранения Челябинской области.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США Пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского и Черного морей.

Политика Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.

Музыка YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, которые были выпущены несколько десятилетий назад, среди них клипы группы Kiss, Maroon 5, The Killers и другие.

Политика В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Общество Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня Если у вас накопилось много дел, можете спокойно ими и заниматься, вам вряд ли кто-нибудь помешает.

Армия и оружие Россия призывает США к полноценным переговорам по ДСНВ Россия призывает Америку «проявить максимум здравого смысла и прагматизма» для запуска полноценного переговорного процесса по запуску переговорного процесса по ДСНВ.

Политика Глава Huawei заявил, что банки США знали о деятельности компании Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй утверждает, что американские банки, находящиеся в центре расследования США по делу о нарушении китайской корпорацией антииранских санкций, были «полностью осведомлены» о деятельности компании.

Экономика Свинина в РФ может подешеветь в шашлычный сезон Цены на свинину в России в настоящий момент показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года, в то же время цена на мясо птицы начала восстанавливаться с низких уровней предыдущих лет, говорят эксперты.

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала архивный «обнаженный» снимок с незнакомцем Напомним, несколько дней назад Дарья Мороз в очередной раз заставила поклонников говорить о себе, появившись на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в дерзком мини.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Шоу-бизнес Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом беспилотнике США Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.

Здоровье Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.