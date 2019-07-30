с чего всё началось

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля, сообщается на сайте ведомства. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Многие фигуранты «болотного дела» осуждены по этой статье.

СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля

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