Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июляВедомости 09:27
Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля, сообщается на сайте ведомства. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Многие фигуранты «болотного дела» осуждены по этой статье.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазона09:25
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Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»
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Обновлено в 14:07
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Обновлено в 11:45
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Авто
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Экономика
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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Музыка
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Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
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Обновлено в 14:56
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
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Обновлено в 07:34
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
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Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
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Обновлено в 14:08
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
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Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
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Политика
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Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
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У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
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Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
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Происшествия
Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств
15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06