с чего всё началось

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля, сообщается на сайте ведомства. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Многие фигуранты «болотного дела» осуждены по этой статье.

СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.

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Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кино Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за показанный образ ее отца Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в США на прошлой неделе, собрав за первый уикенд 40 миллионов долларов.

Политика Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.

Общество В руководстве АЛРОСА произошли изменения Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.

Футбол «Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Финансы Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.

Политика США отказались участвовать в «нормандском формате» Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».

Экономика «Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Наука Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.

Политика МИД Мексики: число мигрантов у границы с США сократилось на 40% Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов.

Политика Сенаторы США предлагают расширить санкции против России Американские сенаторы предлагают найти в военном бюджете деньги, чтобы в случае «нового вмешательства» России во внутреннюю политику страны расширить санкции.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.