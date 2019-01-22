Происшествия

СКР возбудил дело против сотрудника СБУ из-за дела ВышинскогоЭкономика сегодня 04:06

Расследование уголовного дела о воспрепятствовании Генпрокуратурой Украины деятельности журналиста продолжается. В частности, начальник СО главного управления СБУ Андрей Просняк уведомил Вышинского о преступлении, предусматривающем уголовную ответственность за госизмену.
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СК завел дело на сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

Телеканал 360°04:36

СК России возбудил дело против главы СБУ из-за Вышинского

Газета.Ru04:10

СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского

Российская газета04:20

СК завел дело против обвинившего Вышинского в госизмене сотрудника СБУ

РБК04:33

СК возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

RT на русском04:02

СК завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

РИА Новости03:43

СКР завёл дело против украинского следователя, обвинившего Вышинского в госизмене

Говорит Москва03:56
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Происшествия

Изменивший маршрут самолёт из Сургута приземлился в Ханты-Мансийске

Обновлено в 06:24
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва

Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

В военном лазарете скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области.
Обновлено в 08:35
Авто

Renault выводит на рынок кроссовер Logan

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Дело об угоне самолёта возбуждено после инцидента на рейсе из Сургута

Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна в связи с действиями пассажира на борту рейса Сургут — Москва.
Обновлено в 08:27
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Обновлено в 08:14
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено вчера в 08:56
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Происшествия

НАК подтвердил задержание захватчика самолета Сургут-Москва

Национальный антитеррористический комитет заявил о задержании человека, пошедшего на захват самолета.
Обновлено в 07:16
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал попытку угона своего самолета

Обновлено в 09:33
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Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто

Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Наука

Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 09:36
Происшествия

Богомолов рассказал о полученной травме

Сообщалось, что режиссёр получил травму носа, однако от госпитализации отказался. Стороны не комментировали сообщения о конфликте.
Обновлено в 08:55
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В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами

Четыре старшеклассника были сегодня госпитализированы из школы №633 Калининского района Санкт-Петербурга с диагнозом "медикаментозное отравление".
Обновлено в 07:46
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Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
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Происшествия

Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Пропавшие на севере Свердловской области туристки найдены.
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Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитектору

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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
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Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
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Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки

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Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

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В сирийской Латакии прогремел взрыв

Взрыв прогремел на площади в портовом городе Латакия на западе Сирии, есть пострадавшие, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.
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Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ.
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Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

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В Китае подтвердили рождение детей с изменённым ДНК

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Андрей Януарьевич Вышинский
Советский юрист
Советский государственный деятель, юрист, дипломат. Прокурор СССР, министр иностранных дел СССР, постоянный представитель СССР при ООН. Также занимал ряд других должностей. Член ЦК ВКП, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС.
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