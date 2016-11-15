СКР возбудил дело против бывшего министра АбызоваВедомости 12:08

с чего всё началось

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

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