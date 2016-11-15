Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра АбызоваВедомости 12:08
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
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Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.
с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).Forbes12:20
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