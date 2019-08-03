с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СК, речь идет об 1 млрд руб.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Общество Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Шоу-бизнес Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца 6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Наука Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Футбол СМИ: «Барселона» близка к аренде Неймара Как сообщает Sport.es, «Барселона» и ПСЖ ведут переговоры относительно аренды нападающего Неймара в испанский клуб.

Экономика Минфин США разъяснил охват новых санкций против России Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.

Интернет Instagram и WhatsApp сменят название В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».

Футбол Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом» Победа «Краснодара» в гостевом поединке с «Зенитом» оценивается букмекерами коэффициентами от 3,7 до 4,32, в зависимости от выбранной конторы.

Авто Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа» В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.

Происшествия Любовь Соболь задержали на выходе из штаба Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об убийстве подростка Румынский министр образования Екатерина Андронеску была уволена из-за некорректных высказываний о похищенной и убитой 15-летней девочке.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Здоровье Врач разоблачил пользу активированного угля Доктор напомнил, что в аптечке всегда должны быть препараты, которые были прописаны конкретному человеку врачом.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.