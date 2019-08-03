Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом НавальногоВедомости вчера в 09:03
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СК, речь идет об 1 млрд руб.
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщалпортал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.Интерфаксвчера в 08:35
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