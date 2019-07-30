Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре МосквыВести.Ru 10:13
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазона09:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Политика
На Украине арестовали российский танкер
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика
РФПИ совместно с партнерами построил плотину для ГЭС в Карелии
«Строительство Белопорожских ГЭС вносит важный вклад в реализацию энергетического потенциала региона и создание генерирующих мощностей, при этом применение современных технологий и оборудования стимулирует «чистую» энергетику и минимизирует риски, связанные с воздействием на окружающую среду», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 09:19
Авто
Корейцы расширяют географию продаж удешевленного KIA Rio
Корейцы расширяют географию продаж удешевленного KIA Rio. Именно эта модель третьего поколения послужила основой для «Пегаса».
Обновлено в 09:42
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за карикатуру на ее отца
Обновлено в 09:14
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В горах Бурятии заблокированы туристы, один человек погиб
В Окинском районе Бурятии в районе слияния рек Урик и Даялык заблокированы и просят о помощи 12 туристов, сплавлявшихся на катамаранах.
Обновлено в 02:16
Игры
The Outer Worlds от Obsidian выйдет и на Nintendo Switch
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео
Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.
Обновлено в 10:21
Футбол
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 05:26
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google
Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01