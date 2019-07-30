Происшествия

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре МосквыВести.Ru 10:13

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается
 на сайте управления СК по Москве.
Медиазона09:25

Подробнее о событии

СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве

ТАСС10:11

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

РИА Новости10:05

СК завел дело о массовых беспорядках после акции 27 июля

Дождь09:23

СК расследует три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве

Интерфакс09:32

После субботней акции в Москве за свободные выборы следователи возбудили дело о массовых беспорядках

Эхо Москвы09:30

СК возбудил дело о массовых беспорядках из-за акции 27 июля

Медиазона09:25

СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

РБК09:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Политика

На Украине арестовали российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:32
Политика

Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Общество

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

Обновлено в 07:02
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика

РФПИ совместно с партнерами построил плотину для ГЭС в Карелии

«Строительство Белопорожских ГЭС вносит важный вклад в реализацию энергетического потенциала региона и создание генерирующих мощностей, при этом применение современных технологий и оборудования стимулирует «чистую» энергетику и минимизирует риски, связанные с воздействием на окружающую среду», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 09:19
Авто

Корейцы расширяют географию продаж удешевленного KIA Rio

Корейцы расширяют географию продаж удешевленного KIA Rio. Именно эта модель третьего поколения послужила основой для «Пегаса».
Обновлено в 09:42
Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за карикатуру на ее отца

Обновлено в 09:14
Футбол

«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Политика

Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона

Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Футбол

Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В горах Бурятии заблокированы туристы, один человек погиб

В Окинском районе Бурятии в районе слияния рек Урик и Даялык заблокированы и просят о помощи 12 туристов, сплавлявшихся на катамаранах.
Обновлено в 02:16
Игры

The Outer Worlds от Obsidian выйдет и на Nintendo Switch

Обновлено в 10:13
Гаджеты

Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео

Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.
Обновлено в 10:21
Футбол

Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 05:26
Общество

Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи

Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Гаджеты

Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google

Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное