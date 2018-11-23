Происшествия

СКР установил причастных к убийству российских военных в Сирии
Коммерсантъ
03:41

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что личности девяти боевиков, причастных к убийству пилота Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича на территории Сирии в ноябре 2015 года, установлены. Обвиняемые объявлены в международный розыск, сообщается на сайте СКР.
Коммерсантъ03:41
Светлана Петренко
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:37
с чего всё началось
В ведомстве отметили
, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
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