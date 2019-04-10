Происшествия
СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арестDaily Storm вчера в 06:26
Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
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Компания Sharp показала прототип складного смартфона
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Обновлено в 02:37
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«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
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Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
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На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
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Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона
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На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
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Наука
«Яндекс» вручил первую научную премию имени Ильи Сегаловича
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