Происшествия

СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арестDaily Storm вчера в 06:26

Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Эффект Абызова — Калви: как соблюдается баланс послаблений и посадок

РБК02:57

СМИ назвали причину ходатайства следствия о переводе под домашний арест Майкла Калви

Говорит Москва01:48

Что случилось этой ночью: четверг, 11 апреля

Интерфакс00:28

СМИ узнали причины ходатайства следствия о домашнем аресте Калви

Ведомостивчера в 22:38

«Интерфакс» узнал о просьбе перевести Калви под домашний арест на три дня

Коммерсантъвчера в 17:51

Силуанов поддерживает ходатайство СК о смягчении меры пресечения Майклу Калви

ТАССвчера в 09:30

Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

Lenta.ruвчера в 06:24
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Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика

«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты

Компания Sharp показала прототип складного смартфона

Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
Обновлено в 02:37
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Экономика

«МОЭСК» досрочно погасит облигации серии БО-08 объемом 8 млрд рублей

"Московская объединенная электросетевая компания" приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-08, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Общество

Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

Обновлено в 01:53
Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Авто

Новые Audi S6 и S7 стали дизельными «гибридами»

Компания Audi представила новые модели S6 и S7, в которых впервые были объединены дизельный мотор, электрический компрессор и 48-вольтовая бортовая электросеть.
Обновлено в 06:11
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Наука

«Яндекс» вручил первую научную премию имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» вручил 13 исследователям первую премию имени Ильи Сегаловича за вклад в развитие компьютерных наук.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы

Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
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