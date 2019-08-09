Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»Коммерсантъ 12:18
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. В сообщении ведомства отмечено, что призывы к массовым беспорядкам также могут привести к уголовному наказанию вплоть до лишения свободы.
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с чего всё началось
Следственный комитет выпустил релиз, в котором пригрозил участникам акции 10 августа уголовными делами за «так называемые мирные прогулки» по Москве.Медиазона11:30
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