Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетовКоммерсантъ 07:51
Движение денежных средств по всем счетам заблокировано. Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что наложил аресты на счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.Коммерсантъ07:51
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