с чего всё началось

Движение денежных средств по всем счетам заблокировано. Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб.

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

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