СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в ШереметьевоТелеканал 360° 14:36

Жертвами аварии самолета SSJ-100 в Шереметьево стали 13 человек.

СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в Шереметьево

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