Трагедия в Шереметьеве
СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в ШереметьевоТелеканал 360° 14:36
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:51, Ашберн
Происшествия
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
Обновлено в 17:19
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено в 23:04
Происшествия
ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии
Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Температура воздуха в Московском регионе в понедельник днем поднимется до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 23:24
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево
Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия.
Обновлено в 14:10
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Хоккей
Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе
Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик
Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми к нападению США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается, что в ближайшее время конфликт с США достигнет эскалации, в связи с чем попросил республиканских военных быть в полной боевой готовности.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей
Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Происшествия
На Ставрополье свыше 50 человек эвакуировали из горящей девятиэтажки
Свыше 50 человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в Железноводске в Ставропольском крае из-за пожара, предварительно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 23:39
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15