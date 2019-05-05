Трагедия в Шереметьеве

СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в ШереметьевоТелеканал 360° 14:36

Жертвами аварии самолета SSJ-100 в Шереметьево стали 13 человек.
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СК начал опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево

Газета.Ru16:08

СК подтвердил гибель 13 человек на борту сгоревшего SSJ, в том числе 2 детей

Российская газета15:08

Следователи СК начали допрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьево

Телеканал 360°16:18

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости15:13

СКР допрашивает пострадавших, очевидцев и ответственных за сгоревший самолёт

Life.ru15:36

Следователи приступили к допросам очевидцев после ЧП с самолетом в Шереметьево

Известия15:39

СКР подтвердил гибель 11 взрослых и 2 детей при пожаре в самолёте в Шереметьеве

Говорит Москва14:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:51, Ашберн
Происшествия

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

Обновлено в 17:19
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено в 23:04
Происшествия

ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии

Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:44
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за пожара на борту

Обновлено в 11:47
Общество

До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Температура воздуха в Московском регионе в понедельник днем поднимется до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 23:24
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево

Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия.
Обновлено в 14:10
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Происшествия

В компании «Сухой» выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:07
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:36
Хоккей

Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе

Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик

Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми к нападению США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается, что в ближайшее время конфликт с США достигнет эскалации, в связи с чем попросил республиканских военных быть в полной боевой готовности.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска

Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика

На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей

Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Происшествия

На Ставрополье свыше 50 человек эвакуировали из горящей девятиэтажки

Свыше 50 человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в Железноводске в Ставропольском крае из-за пожара, предварительно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 23:39
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
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