Пожар на самолёте в Шереметьево
СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»Газета.Ru 15:38
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево". По предварительной версии, пожар на борту произошел из-за неполадок в электронике.
Читать в источнике
Оценить64
На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
Обновлено в 15:53
Футбол
Эшли Янг: «В „МЮ“ не должны обсуждать борьбу за топ-4. Мы хотим титулов и трофеев»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг высказался о ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1), которая лишила «МЮ» шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Сгоревший SSJ-100 оказался новым
Обновлено в 13:29
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Маленькому Григорию исполнилось пять месяцев.
Обновлено в 12:00
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Политика
В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Общество
В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Баскетбол
«Химки» стартовали с победы в серии с «Астаной»
«Химки» одержали победу над «Астаной» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:59.
Обновлено в 12:23
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено вчера в 01:09
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет
Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слез
Полузащитник «Арсенала» 28-летний Аарон Рэмси попрощался с болельщиками команды после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). После своей речи валлиец не смог сдержать слез.
Обновлено в 15:50
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол
Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59