Пожар на самолёте в Шереметьево

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»Газета.Ru 15:38

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево". По предварительной версии, пожар на борту произошел из-за неполадок в электронике.
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Светлана Петренко
На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
— Светлана ПетренкоLenta.ru 15:00

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