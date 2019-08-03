Происшествия

СКР подозревает фонд Навального в отмывании 1 млрдМетагазета вчера в 12:59

Соучастники преступления внесли средства на расчетные счета через банкоматы, а потом перевели фонду. Кто именно из ФБК причастен к данному делу, СКР не сообщает. Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса РФ (отмывание денежных средств).
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщал
портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
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