Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

с чего всё началось

Перевернувшийся в 100 метрах от берега прогулочный катер был перегружен в пять раз. На борту находилось 55 человек вместо положенных 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного СУ на транспорте СКР. Также выяснилось, что судно давным-давно должны были утилизировать.

Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен в пять раз

Здоровье Из Турции в Россию экстренно доставлен вологодский малыш, родившийся раньше срока Малыш родился гораздо раньше назначенного срока и все это время находился на лечении и выхаживании в одном из госпиталей Антальи.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Футбол Видаль может пропустить матч с Аргентиной Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда сообщил, что полузащитник «Барселоны» и чилийской национальной команды Артуро Видаль может пропустить матч Кубка Америки за 3-е место со сборной Аргентины.

Происшествия Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Гаджеты Приставки Xbox раздают по подписке меньше чем за тысячу рублей Весной этого года стартовала программа Forward, позволяющая пользоваться приставками Xbox One S и Xbox One X за ежемесячную плату.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна В аэропорту курортного Канкуна в Мексике около трех дней находится группа россиян, которым не разрешают начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Мехико.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Политика Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.

Шоу-бизнес Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».