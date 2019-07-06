Происшествия

Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен в пять разУралинформбюро 06:18

Перевернувшийся в 100 метрах от берега прогулочный катер был перегружен в пять раз. На борту находилось 55 человек вместо положенных 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного СУ на транспорте СКР. Также выяснилось, что судно давным-давно должны были утилизировать.
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с чего всё началось

В СК подтвердили, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз

Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
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