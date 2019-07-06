Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен в пять разУралинформбюро 06:18
Перевернувшийся в 100 метрах от берега прогулочный катер был перегружен в пять раз. На борту находилось 55 человек вместо положенных 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного СУ на транспорте СКР. Также выяснилось, что судно давным-давно должны были утилизировать.
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Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.ТАСС04:26
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