Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппаратКоммерсантъ 13:31
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
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Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
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Политика
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Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
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В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем
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София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
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Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Политика
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Обновлено в 06:34
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ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
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Экс-главный тренер Шахтера и Зенита Мирча Луческу получил предложение от киевского Динамо, утверждает Gazeta Sporturilor.
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Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице
Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.
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