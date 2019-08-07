Происшествия
Объявлены в розыск двое участников митинга 27 июля в МосквеРоссийская газета 14:00
Еще двое мужчин, участвовавших, как отмечают в СК, в июльских беспорядках, находятся в розыске.
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Происшествия
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В Совфеде оценили заявление генсека НАТО о Крыме
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