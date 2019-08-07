Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Политика Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Политика Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Политика Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Футбол Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал» Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.

Футбол «Галатасарай» в 16-й раз выиграл Суперкубок Турции «Галатасарай» победил «Акхисар Беледие» (1:0) в 46-м розыгрыше Суперкубка Турции. Автором победного гола стал полузащитник Юнес Бельханда.

Кино Disney планирует переснять «Один дома» Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.

Политика Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.