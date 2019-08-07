Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппаратКоммерсантъ 13:31
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
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