Происшествия

Двоих участников митинга в Москве объявили в розыскLenta.ru 14:15

Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
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