Происшествия
СКР опубликовал видео задержания Михаила АбызоваГоворит Москва 07:24
Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки. Также на видеозаписи запечатлён момент, когда на Абызова надевают наручники, потом его ведут на выход.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
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