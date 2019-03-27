Происшествия

СКР опубликовал видео задержания Михаила АбызоваГоворит Москва 07:24

Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки. Также на видеозаписи запечатлён момент, когда на Абызова надевают наручники, потом его ведут на выход.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео с задержанным Абызовым

Известия08:24

Абызов взял в изолятор «Доктора Живаго» Пастернака и «Краткую историю будущего» Харари

ТАСС07:06

Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

RT на русском06:50

СКР показал кадры с собирающим вещи Абызовым

РБК06:48

В наручниках и с книгами в сумке: Михаил Абызов покинул здание СК

РИА Новости07:36

Задержанный экс-министр Абызов в наручниках попал на видео

Lenta.ru06:23

СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова

Российская газета07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Обновлено в 07:52
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле

Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Общество

В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Обновлено в 13:56
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено в 08:45
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Спорт

Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024

Четыре новых вида спорта - брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг - могут попасть в программу Олимпийских Игр 2024 года в Париже.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

В США могут запретить продажу iPhone

Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней

Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Елена Малышева впервые показала маму-инвалида

Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Обновлено в 10:13
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Политика

Кемеровская область официально стала называться Кузбассом

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное