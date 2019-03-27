Происшествия
СКР опубликовал видео задержания Михаила АбызоваГоворит Москва 07:24
Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки. Также на видеозаписи запечатлён момент, когда на Абызова надевают наручники, потом его ведут на выход.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Технологии
Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей
Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Культура
Юрий Норштейн пожаловался Владимиру Путину на «Союзмультфильм»
Владимир Путин пообещал советскому и российскому аниматору Юрию Норштейну разобраться в ситуации нарушения авторских прав на студии «Союзмультфильм».
Обновлено в 08:49
Культура
Александринский и Волковский театры объединят
Как стало известно в среду, 27 марта, Александринский и Волковский театры будут объединены.
Обновлено в 06:26
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову
Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Игры
CD Projekt Red выпустит «Гвинт» для мобильных устройств
Подробностей о мобильных версиях Gwent пока мало: на iOS-устройствах компания выпустит игру осенью этого года, но точной даты релиза пока нет.
Обновлено в 09:45
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Игры
В Steam появится симулятор жизни в России на основе популярных мемов
Симулятор жизни в России, созданный на основе стереотипов и популярных мемов, вскоре появится в Steam.
Обновлено в 05:08
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество
Апрельское тепло придет в Москву уже в ближайшие дни
В ближайшие дни температура и будет ниже нормы: 28 марта в Москве ночью будет 2-4 градуса мороза, по области до - 7. Отрицательные значения сохранятся и в ночь на пятницу.
Обновлено в 06:10
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Спорт
Логинов и Гараничев получили номера на спринтерскую гонку чемпионата России
Стали известны стартовые номера участников спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени, которая пройдет 28 марта.
Обновлено в 11:21
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26