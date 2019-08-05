Происшествия

СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядкахВедомости 10:56

Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
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