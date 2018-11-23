Армия и оружие

СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии
Российская газета
02:23

Следственный комитет РФ установил девять лиц, которые причастны к нападениям на российских военных - пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынина - на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета02:23

Подробнее о событии

СК показал видео с места крушения российских Су‐24 и вертолета в 2015 году в Сирии

Телеканал 360°02:31

Опубликовано видео осмотра места крушения сбитого Су-24 в Сирии

Московский Комсомолец02:25

СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии

Российская газета02:23

СК установил причастных к убийству российских военных в Сирии

Газета.Ru02:11

Боевики, причастные к гибели российских военных в Сирии, объявлены в международный розыск

Эхо Москвы02:04

СК опубликовал фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

РИА Новости02:37

СКР установил девятерых причастных к убийствам российских военных в Сирии боевиков

Говорит Москва02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Российские и брунейские моряки провели учения в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с кораблями Военно-морских сил Брунея в Южно-Китайском море.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в провинции Хама

На севере сирийской провинции Хама боевики из террористической группировки "Катаиб аль-Изза" попытались прорваться на позиции правительственных войск Сирии.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в рамках наземного этапа испытаний совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, разогнавшись до 200 км/ч.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

NI назвал пять «худших» образцов советского стрелкового оружия

Американский журнал The National Interest, "славящийся" своими "экспертными" мнениями по абсолютно разным вопросам, касающимся военной тематики в целом, на этот раз решил составить рейтинг советского оружия, которое по мнению авторов исследования, является худшим.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В Южный военный округ поступило звено новых «Аллигаторов»

"Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов

Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Картаполов принял участие в военном совете ЗВО

В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Боевики ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли Спартак

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

НАТО: Ситуация на Балканах находится под контролем

Как сообщил пресс-секретарь KFOR (работающая в Косово миссия НАТО) Винченцо Грацо, сейчас нет озабоченности.
Обновлено вчера в 22:32
ещё по теме
Олег Анатольевич Пешков
Российский военный деятель
Российский военный лётчик, подполковник. Имел квалификацию лётчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полётов в Липецком авиацентре. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит турецким истребителем над горами Туркмен, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное