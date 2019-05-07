СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»Ведомости 09:32

Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

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