Происшествия
СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточностьКоммерсантъ 08:24
Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность. В результате судебно-медицинской экспертизы «каких-либо телесных повреждений не выявлено» на теле музыканта.
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Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Обновлено в 16:13
Происшествия
Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке
Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено в 15:15
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика
Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США
Россия несколько дней назад зафиксировала 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса с территории США и хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 18:25
Политика
Трамп решил лишить Турцию льготного доступа на рынок США
Президент США Дональд Трамп планирует отменить льготный режим торговли с Турцией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной
Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90
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Армия и оружие
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Обновлено в 19:58
Экономика
Forbes назвал лучшие банки мира
Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Происшествия
До Читы докатилось землетрясение с Байкала
Вечером 4 марта читинцы почувствовали землетрясение, произошедшее в районе Байкала.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
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Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Обновлено в 18:20
Хоккей
«Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки»
Яри Курри прокомментировал нынешнюю серию с «Динамо», выразил восхищение игрой вратаря бело-голубых Александра Еременко и оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:00
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:00
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Политика
Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Экономика
В Китае прогнозируют рост ВВП в 2019 году в районе шести процентов
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны.
Обновлено в 19:14
Общество
Шнуров вступился за заявившего о «скотобазе» чиновника Роскосмоса
Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров написал в своем телеграм-канале стихотворение в поддержку экс-сотрудника одного из предприятий Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал "скотобазой" жителей "хрущевок".
Обновлено в 14:13
Авто
Европейская премьера Aurus состоится на Женевском автосалоне
Европейская премьера российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus состоится в рамках Женевского автосалона, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Обновлено в 16:32
Общество
Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана
Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество
Самые дорогие букеты к 8 марта в РФ обойдутся от 50 тыс руб до 95 тыс руб - участник рынка
Стоимость самых дорогих цветочных композиций к 8 марта составит примерно от 50 тысяч рублей до 95 тысяч рублей в Москве, в центральных российских регионах такие же букеты обойдутся чуть дешевле, а в Новосибирске и Калининграде – напротив, цена будет несколько выше, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.
Обновлено в 19:25
Космос
Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов
Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Политика
Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Сотрудник брянской колонии получил 12 лет за убийство заключённого
По приговору суда офицер УФСИН получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обновлено в 12:30
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Экономика
Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей
Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
Общество
Диетолог рассказал о самой вредной начинке для блинов
Лидия Ионова, врач-диетолог и основатель одной из московских клиник, рассказала в эфире Национальной службы новостей, что можно не отказываться от блинчиков на Масленицу, но начинку стоит выбирать тщательно.
Обновлено в 11:38