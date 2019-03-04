Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточностьКоммерсантъ 08:24

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность. В результате судебно-медицинской экспертизы «каких-либо телесных повреждений не выявлено» на теле музыканта.
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Российский исполнитель
Российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт, известный под сценическими псевдонимами ДеЦл и Le Truk. С 2000 по 2002 год Толмацкий входил в состав рэп-объединения «Bad B. Альянс».
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