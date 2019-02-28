Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы ДятловаREGNUM 03:00
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
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Происшествия
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Экономика
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Политика
Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.
Обновлено в 05:26
Спорт
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Политика
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Авто
Tesla закрывает все свои магазины
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Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.
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Обновлено в 06:10
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
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НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Экономика
В Росстате рассказали о зарплатах чиновников
Среднемесячная зарплата гражданских федеральных госслужащих в России по итогам 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:21
Политика
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Обновлено в 08:11
Экономика
Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg
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Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Футбол
«Динамо» примет «Спартак» на «Арене Химки»
Обновлено в 09:03
Политика
Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
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«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
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Общество
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Крымский мост выдержал в зимний период более 900 штормовых часов
«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:08
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Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР
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Астрономы зафиксировали снижение активности Солнца
В ходе наблюдений за ближайшей к Земле звездой — Солнцем — астрономы зафиксировали понижение его активности.
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