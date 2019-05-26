Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗОИзвестия 11:19
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
В УФСИН рассказали, как погибший в Ярославле заключённый оказался в больнице
Новости Ярославля 76.ru10:22
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Хоккей
Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:24
Футбол
Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал нового президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ), которая подразумевает проведение ряда реформ, или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.
Обновлено в 09:33
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 10:22
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Валерию из-за оскорблений Киркорова
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что стало причиной конфликта с Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Американский финансист оценил план отказа России от доллара
Американский финансист Питер Шифф прокомментировал план России снизить зависимость финансовой системы страны от доллара США.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Футбол
Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ
Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Брюсселе произошли стычки между «желтыми жилетами» и полицией
Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» и закончил сезон на пятом месте
Красно-белые набрали 49 очков и пропустили вперед ЦСКА, завершив сезон на пятом месте в турнирной таблице.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Автоспорт
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако
На подиум Гран-при Монако поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.
Обновлено в 11:29
Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
28 мая на китайский рынок выходит новое поколение Tiggo 8, которое получило ряд обновлений.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Трибунал ООН требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от России освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:57