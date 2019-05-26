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СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗОИзвестия 11:19
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
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