Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗОИзвестия 11:19

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

Интерфакс09:34

ФСИН отрицает избиение осужденного, который умер в ярославской больнице

Коммерсантъ12:51

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

РИА Новости10:23

Его спасли от судицида: обвинения в пытках заключенного прокомментировали в ярославском УФСИН

Pro Город Ярославль13:05

В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО

ТАСС10:16

30-летний заключенный умер посте госпитализации из ярославского СИЗО-1

Эхо Москвы10:30

В УФСИН рассказали, как погибший в Ярославле заключённый оказался в больнице

Новости Ярославля 76.ru10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Обновлено в 03:59
Происшествия

Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион

Обновлено в 12:40
Автоспорт

Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Наука

Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин

Обновлено 24 мая в 13:47
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Общество

ВОЗ признала «игровое расстройство» болезнью

ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков.
Обновлено в 08:00
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Обновлено в 12:26
Общество

Велоэкскурсии появятся в Измайловском и Косинском парках в Москве

Обновлено в 09:36
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

«Охотник за планетами» TESS открыл сразу три кометы у другой звезды

Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звёзд, принёс неожиданный "улов": астрономы нашли не экзопланеты, а экзокометы.
Обновлено 24 мая в 02:10
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Футбол

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил «РИА Новости», что покидает свой пост.
Обновлено в 13:17
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Здоровье

Браслет от укачивания, батарейка-зарядка, тренировочная маска: тест рекламных обещаний

Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Один человек погиб в результате восьмибалльного землетрясения в Перу, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей

Обновлено в 11:01
Главное