Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗОИзвестия 11:19

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
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В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО

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ФСИН отрицает избиение осужденного, который умер в ярославской больнице

Коммерсантъ12:51

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

РИА Новости10:23

СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

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Его спасли от судицида: обвинения в пытках заключенного прокомментировали в ярославском УФСИН

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30-летний заключенный умер посте госпитализации из ярославского СИЗО-1

Эхо Москвы10:30

В УФСИН рассказали, как погибший в Ярославле заключённый оказался в больнице

Новости Ярославля 76.ru10:22
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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Политика

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии

Обновлено в 10:06
Наука

Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин

Обновлено 24 мая в 13:47
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов

Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Политика

Экзитпол: партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии

Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии. Об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Хоккей

Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Экономика

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Здоровье

Медики назвали признаки опасных заболеваний у женщин

Обновлено в 14:37
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено в 18:29
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол

Аленичев ушёл с поста главного тренера «Енисея»

Обновлено в 09:32
Хоккей

Анттила — о дубле в финале ЧМ: я просто очень хотел победить

В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1. В этой встрече форвард оформил дубль.
Обновлено в 18:12
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Политика

Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы

Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
Обновлено вчера в 15:54
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