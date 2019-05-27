СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналистаКоммерсантъ вчера в 21:57

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

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