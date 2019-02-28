«Спартак» переиграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛРИА Новости вчера в 14:08

«Спартак» переиграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ

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Происшествия Планировавших серию терактов задержали в ХМАО Сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали в ХМАО членов террористической ячейки, которые планировали серию атак и убийства сотрудников органов внутренних дел.

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