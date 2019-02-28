Хоккей

«Спартак» переиграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛРИА Новости вчера в 14:08

СКА
Спартак
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, вчера
Роман Рукавишников
27'
Александр Барабанов
31'
46'
Дмитрий Калинин
57'
Илья Талалуев
60'
Мартиньш Карсумс
Спартак
СКА
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Хоккеисты петербургского СКА дома проиграли московскому "Спартаку" во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
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