Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серииГазета.Ru вчера в 14:22

Спартак
СКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, вчера
26'
Наиль Якупов
50'
Василий Токранов
Евгений Кулик
56'
Энвер Лисин
56'
65'
Давид Рундблад
СКА
Спартак
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Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Москвы, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Наиль Якупов, Василий Токранов и Давид Рундблад.
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