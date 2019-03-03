СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серииГазета.Ru вчера в 14:22

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Москвы, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Наиль Якупов, Василий Токранов и Давид Рундблад.

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СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

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