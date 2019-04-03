СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛREGNUM 00:21

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. В первом периоде ЦСКА открыл счёт, отличился защитник Михаил Науменков.

СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

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