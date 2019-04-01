СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКАRT на русском 15:31

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 2:1. В конце первого периода московских армейцев вывел вперёд Павел Карнаухов.

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

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