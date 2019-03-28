СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференцииПетербургский дневник вчера в 16:48

Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Счет открыли петербуржцы – на 15-й минуте первого периода точный бросок удался защитнику Динару Хафизуллину.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Шоу-бизнес Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в доме в Анкаре Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что пять человек погибли, 11 пострадали в столице Турции в результате пожара в жилом доме.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Общество Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Футбол «Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.

Шоу-бизнес Станислав Садальский советует избавляться от непонимающих людей Станислав Садальский разместил в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призывает не обращать внимание на мнение других людей, независимо от того положительное оно или отрицательное.

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Экономика Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2» Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».

Происшествия WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Шоу-бизнес Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Происшествия В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Армия и оружие В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая «Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

Технологии Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Авто Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.