Хоккей
СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференцииПетербургский дневник вчера в 16:48
Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Счет открыли петербуржцы – на 15-й минуте первого периода точный бросок удался защитнику Динару Хафизуллину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«В центре внимания» матч ЦСКА – СКА. Кто выиграет первый матч главной серии года?
Букмекеры.рфвчера в 05:02
Победитель регулярки ЦСКА одолел СКА и повел в финале Запада КХЛ, питерцам на засчитали гол
Sport24.ruвчера в 14:53
Михаил Григоренко: Думаю, что не все довольны сегодняшним матчем, могли сыграть лучше
Советский спортвчера в 16:13
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Кино
Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в доме в Анкаре
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что пять человек погибли, 11 пострадали в столице Турции в результате пожара в жилом доме.
Обновлено в 05:02
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа
Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории
Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Станислав Садальский советует избавляться от непонимающих людей
Станислав Садальский разместил в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призывает не обращать внимание на мнение других людей, независимо от того положительное оно или отрицательное.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Происшествия
WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии
Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы
Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре
Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece
Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Александр Беглов: нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%
Нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%.
Обновлено в 04:20
Здоровье
В Казахстане спрогнозировали уровень заболеваемости корью
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2019 года министерство здравоохранения Казахстана запускает массовую вакцинацию населения от кори.
Обновлено в 04:05