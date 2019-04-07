Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серииNews.ru 12:43

СКА
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Наиль Якупов
16'
Наиль Якупов
23'
34'
Мэт Робинсон
36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
46'
ЦСКА
СКА
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Петербургский СКА победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. Ворота СКА защищал Игорь Шестёркин, ЦСКА — Илья Сорокин.
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