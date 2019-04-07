СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серииNews.ru 12:43

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. Ворота СКА защищал Игорь Шестёркин, ЦСКА — Илья Сорокин.

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

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