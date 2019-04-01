Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка ГагаринаКоммерсантъ 15:55

СКА
ЦСКА
2 – 1
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
20'
Павел Карнаухов
Александр Барабанов
28'
Николай Прохоркин
73'
СКА
ЦСКА
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Санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским ЦСКА. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1.
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