Хоккей
СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка ГагаринаКоммерсантъ 15:55
СКА—
ЦСКА
2 – 1
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
|20'
Павел Карнаухов
Александр Барабанов
|28'
Николай Прохоркин
|73'
Санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским ЦСКА. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1.
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