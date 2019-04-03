СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛГазета.Ru 15:23

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе питерцев отметились Николай Прохоркин, Никита Гусев, Сергей Плотников.

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

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