Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛГазета.Ru 15:23
СКА—
ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
|14'
Михаил Науменков
Николай Прохоркин
|29'
Никита Гусев
|44'
Сергей Плотников
|45'
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе питерцев отметились Николай Прохоркин, Никита Гусев, Сергей Плотников.
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