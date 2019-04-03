Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛГазета.Ru 15:23

СКА
ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
14'
Михаил Науменков
Николай Прохоркин
29'
Никита Гусев
44'
Сергей Плотников
45'
ЦСКА
СКА
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СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе питерцев отметились Николай Прохоркин, Никита Гусев, Сергей Плотников.
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