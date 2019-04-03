Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серииСоветский спорт вчера в 14:57

ЦСКА
СКА
завтра
в 12:30
Хоккей, КХЛ
Полуфинал
СКА
3 – 1
ЦСКА
3-й период
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У московского клуба точным броском отличился Михаил Науменков (14). Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным 2:2. Пятый матч пройдет в Москве 5 апреля. Кубок Гагарина Западная конференция Финал.
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