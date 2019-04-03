Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серииСоветский спорт вчера в 14:57
У московского клуба точным броском отличился Михаил Науменков (14). Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным 2:2. Пятый матч пройдет в Москве 5 апреля. Кубок Гагарина Западная конференция Финал.
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Московская Армия забивает и проигрывает. Дубль два. Счет в серии сравнялся
Советский спортвчера в 15:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Наука
Робота научили бросать трехочковые лучше человека
Обновлено 02 апреля в 08:56
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Политика
Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства
Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Ноги Рудковской затмили дизайнерское платье на новом фото в Instagram
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram снимок для журнала Grazia, на котором предстала в «роковом», как она его назвала, образе — в шикарном черном платье от Ульяны Сергеенко.
Обновлено в 01:21
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Выдвижной экран вместо камеры. Изображения действительно уникального смартфона
В патенте описаны две конструкции, причем в обоих случаях смартфоны имеют по два дисплея и при этом они не являются сгибающимися.
Обновлено в 00:30
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Стоит отметить, что кроссовер, прототип которого был представлен в октябре прошлого года на автосалоне в Париже, создан на базе баварского BMW X5 серии F15, но от немца в модели VinFast остались разве что пропорции.
Обновлено вчера в 02:26
Баскетбол
«Бостон» обыграл в гостях «Майами», «Шарлотт» победил «Нью-Орлеан»
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14