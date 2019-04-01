СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛГазета.Ru вчера в 15:36

Петербургский СКА в овертайме переиграл ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

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