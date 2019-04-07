Хоккей

СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серииREGNUM вчера в 23:49

СКА
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Наиль Якупов
16'
Наиль Якупов
23'
34'
Мэт Робинсон
36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
46'
ЦСКА
СКА
Показать детали
Скрыть
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СКА победил ЦСКА, «Зенит» поделил очки с «Локомотивом», Слуцкий наехал на арбитра и другие новости утра

Sports.ru00:15

Никитин считает справедливым, что серия СКА с ЦСКА решится в 7-м матче

Нева Спортвчера в 15:45

Судьи не смогли отобрать победу у армейцев Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:51

Науменков — о 7-м матче серии со СКА: «Единственное, что могу сказать — ЦСКА готов»

Sport24.ruвчера в 13:16

Будет седьмой матч! Финал Западной конференции завершится в Москве 9 апреля

Советский спортвчера в 12:57

Науменков — об ошибочном удалении Плотникова: мы судейство не комментируем

Чемпионатвчера в 13:21

ЦСКА и СКА встретятся в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина

Санкт-Петербургские ведомости04 апреля в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Армия и оружие

Террористы опубликовали видео с телом российского военнослужащего

Видео, на котором раненый сирийский военнослужащий на допросе указывает на тело якобы российского военнослужащего, опубликовано новостным агентством Amaq 7 апреля, сообщает SITE Intelligence Group.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено 06 апреля в 03:58
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Происшествия

В Екатеринбурге охранник парковки чуть не сгорел на рабочем месте

Обновлено в 00:30
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Космос

Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу, в районе кратера Колобок, — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкий спускаемый аппарат MASCOT.
Обновлено 05 апреля в 02:30
Происшествия

Под Костромой пропали двое детей

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара

Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Дацик проведет первый поединок после освобождения 15 апреля

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля, информирует ТАСС.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются

Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Космос

Ночью над Мурманской областью в небе наблюдались загадочные огни

Необычное световое явление, вызванное свечением распыленных реагентов, можно было наблюдать в ночном небе Норвегии, Швеции и Мурманской области.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Гороскоп на 8 апреля: Водолеям не занимать спокойствия, а Тельцам любые горы по плечу

Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Водолей не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.
Обновлено вчера в 12:29
Кино

Кассовые сборы фильма «Шазам» удивили аналитиков

Обновлено в 00:44
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 00:26
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное