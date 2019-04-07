Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серииREGNUM вчера в 23:49
СКА—
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Наиль Якупов
|16'
Наиль Якупов
|23'
|34'
Мэт Робинсон
|36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
|46'
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
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